In Friedrichshafen ist ein junger Mann von einem Hund attackiert und verletzt worden. Die Polizei sucht den Besitzer.

Ein 24-jähriger Mann ist am Samstag am Bahnhof in Friedrichshafen von einem Hund angefallen und verletzt worden. Laut der Polizei hatte der Hund den 24-Jährigen am Treppenabgang der Gleisunterführung angegriffen. Der 24-Jährige sei dabei "nicht unerheblich verletzt" worden.

Hundeangriff am Bahnhof Friedrichshafen: Opfer musste ins Krankenhaus

Der Besitzer des freilaufenden Hundes sei ebenfalls anwesend gewesen und lief nach der Tat unvermittelt weiter in Richtung Bahnhof. Das Opfer flüchtete nach der Attacke zunächst nach Hause und wurde dann von Mitarbeitern des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Hund und Hundebesitzer nach Angriff in Friedrichshafen

Bei dem Hund soll es sich um einen hellen Mischling, eventuell Boxer oder Rottweiler, beschrieben. Der Hundebesitzter war etwa 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und eine dunkle Haut. Zudem trug er zur Tatzeit eine braune Jahre und keinen Bart. Hinweise nimmt die Polizei in Friedrichshafen entgegen. Die Telefonnummer lautet 07541 701-3104. Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 entgegen.