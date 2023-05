Am Bahnhof in Buchloe hat ein unbekannter Jugendlicher einen 9-jährigen Jungen zu Boden gestoßen. Der Bub wurde am Kopf verletzt, der Jugendliche flüchtete.

Der Neunjähriger stand laut Polizei am Mittwoch um 12:30 Uhr an der Fahrradrampe der Unterführung am Buchloer Bahnhof. Er wollte demnach seinen mitgeführten Tretroller nach unten schieben. Ein unbekannter Jugendlicher, der zur selben Zeit sein Fahrrad nach unten schieben wollte, ließ dem Kind den Vortritt. Der Neunjährige verspürte dann plötzlich von hinten einen Stoß und stürzte. Dabei erlitt er laut Pressemitteilung leichte Kopfverletzungen. Der Jugendliche entfernte sich. Er kann wie folgt beschrieben werden: etwa 16 Jahre alt, 160 cm groß, schlank, Glatze, Brillenträger, trug schwarze Turnschuhe mit weißen Zeichen, führte einen grauen Rucksack mit orangen Bändern und ein mehrfarbiges Fahrrad mit. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.