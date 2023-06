In Immenstadt hat am Sonntagnachmittag ein Jugendlicher mit einer Softair-Waffe auf einen Fußgänger geschossen. Der Mann wurde in den Oberschenkel getroffen. Nach dem Vorfall konnte der Jugendliche zusammen mit seinem Begleiter fliehen. Die Polizei sucht jetzt nach den Beiden und bittet um Hinweise.

Der 39-jährige Mann lief gegen 15:45 Uhr auf dem Fußgängerüberweg zwischen Gymnasium und Krankenhaus, als ihm zwei Jugendliche auf Fahrrädern entgegenkamen. Einer der beiden schoss der Polizei zufolge im Vorbeigehen mit der Softair-Waffe auf den Fußgänger. Anschließend fuhren beide in unbekannter Richtung davon.

Beschreibung der Jugendlichen

Der 39-jährige wurde in den Oberschenkel getroffen und erlitt durch den Schuss Schmerzen. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern geben können, die wie folgt beschrieben wurden:

Beide waren etwa 16 Jahre alt

Einer hatte lockige, nackenlange Haare, trug dunkle Kleidung und hatte einen dunklen Rucksack dabei

Der andere Jugendliche hatte kurze Haare und soll ein ockerfarbenes T-Shirt getragen haben

Wer Hinweise zu den Jugendlichen geben kann, oder ebenfalls ein Geschädigter ist, soll sich unter der Telefonnummer 08323/96100 melden.