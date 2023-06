Wie bereits berichtet, schoss ein Jugendlicher am vergangenen Sonntag mit einer Softair-Pistole auf einen Fußgänger. Jetzt hat sich ein Zeuge bei der Polizei Immenstadt gemeldet. Ihm war bereits vor dem Vorfall ein Jugendlicher aufgefallen, der in Immenstadt mit einer Softair-Waffe hantiert hat.

Der Zeuge gab an, am vergangenen Freitag, den 23. Juni einen Jugendlichen beobachtet zu haben, der ebenfalls mit einer Softair-Pistole gegen Hauswände und Autos geschossen haben soll. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Lillebonner Straße sowie am Schwarzen Gundweg.

Fußgänger in den Oberschenkel geschossen

Am Sonntag, den 25. Juni hat ein Jugendlicher mit einer Softair-Pistole auf einen Fußgänger geschossen. Der Mann wurde in den Oberschenkel getroffen und konnte eine Beschreibung des Jugendlichen und von dessen Begleiter abgeben. Sowohl in diesem Fall als auch in dem Fall vom Freitag sucht die Polizei Immenstadt weitere Zeugen oder Geschädigte. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizei melden.