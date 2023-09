In Türkheim hat ein Autofahrer einen Jugendlichen auf dem Fahrrad angefahren. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht.

Am Mittwochabend hat sich in der Wörishofer Straße in Türkheim ein Unfall zwischen einem Autofahrer und einem jugendlichen Radfahrer ereignet. Laut Polizei wollte der Fahrer eines schwarzen VW Kombi auf den Parkplatz des Geschäfts "Rossmann" abbiegen und übersah dabei einen 15-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war.

Unfall mit jugendlichem Fahrradfahrer in Türkheim: Unfallverursacher fährt davon

Bei der Kollision zog sich der 15-jährige Jugendliche eine leichte Kopfverletzung und Kratzer am Oberschenkel zu. Nachdem der Autofahrer sich über den Gesundheitszustand des Jugendlichen informiert hatte, entfernte er sich. Seine Personalien hinterließ der Mann nicht.

Polizei sucht Autofahrer

Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer des VW Kombi. An der rechten Seite des Autos dürfte sich ein Schaden befinden. Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei in Bad Wörishofen melden. Die Telefonnummer lautet 08247/9680-0.