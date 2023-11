Eine Mitschülerin mit dem Tod bedroht hat ein Jugendlicher am Montag in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm). Die Polizei nahm ihn fest. Der 15-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Seit mehreren Monaten ermitteln Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm gegen einen 15-jährigen Jugendlichen, weil er verdächtigt wird mit Cannabis in nicht geringer Menge erwerbsmäßig gehandelt zu haben. Am Montag bedrohte der Teenager in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) eine Mitschülerin mit dem Tod, berichtet die Polizei. Die Jugendliche war an der Tat beteiligt und hatte in dem Ermittlungsverfahren ausgesagt, so die Polizei. Das war vermutlich auch der Grund, warum der 15-Jährige vor mehreren Zeugen das Mädchen bedrohte.

Zeugen stufen Todesdrohung als ernst ein

Die Zeugen stuften die Todesdrohung als ernst ein und verständigten die örtliche Polizei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahmen den 15-jährigen Schüler vorläufig fest und übergaben ihn später der Kripo.

Wegen Verdunklungsgefahr: Jugendlicher muss ins Gefängnis

Nachdem die Staatsanwaltschaft Memmingen den Fall laut Polizei sorgfältig geprüft hatte, beantragte sie beim Amtsgericht Memmingen einen Haftbefehl gegen den 15-Jährigen wegen Verdunklungsgefahr. Dabei hätte die Staatsanwaltschaft auch das junge Alter des Teenagers berücksichtigt, heißt es von Seiten der Polizei. Die Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen bestätigte den Haftbefehl. Die Polizei lieferte den 15-Jährigen in ein altersgerechte Gefängnis ein.

Nersingen ist eine Gemeinde mit 9.611 Einwohnern (Stand: 31. Dezember 2022) im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm in Bayern.