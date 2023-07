Nach einem Unfall auf der Sommerrodelbahn in Oberstaufen ist eine Jugendliche mit Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 17-Jährige war mit ihrem Bein zwischen den Sommerrodel und die Bande geraten.

Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge am Mittwochnachmittag. Nach ersten Erkenntnissen ist das Bein der Jugendlichen in einer Kurve zu weit nach außen gerutscht. Dadurch geriet die junge Frau mit ihrem Bein zwischen den Rodel und die Bande. Dabei verdrehte sich das Bein. Wegen ihrer Schmerzen brachte der Rettungsdienst die 17-Jährige in ein Krankenhaus. Allerdings konnte die Jugendliche wenig später entlassen werden.