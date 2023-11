In Jenbach in Tirol ist am Samstagnachmittag ein 14-jähriger Österreicher ausgeraubt worden. Unter Tatverdacht stehen derzeit ein 18-jähriger Iraker und ein 16-jähriger Österreicher.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der österreichischen Polizei gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldisconters in Jenbach. Durch mehrere Schläge und Drohungen zwangen die beiden Täter den 14-Jährigen dazu, ihnen sein gesamtes Bargeld zu geben. Insgesamt entrissen die Täter dem 14-Jährige einen geringen zweistelligen Eurobetrag. Anschließend flüchteten die Täter.

Festnahme

Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen wenig später im Nahbereich des Tatortes festnehmen. Sie wurden nach ihrer Einvernahme auf der Polizeiinspektion Jenbach aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen und werden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuße angezeigt.