In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine 17-Jährige eine Schülerin in Weißensberg mit einer Glasflasche verletzt. Die Geschädigte zeigte am Dienstagabend die Angreiferin bei der Polizei an. Die ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Laut Polizei war es auf einer privaten Party zwischen den Jugendlichen zu einem Streit gekommen. Dabei schlug die 17-Jährige der 18-Jährigen immer wieder eine volle Bierflasche ins Gesicht und auf den Kopf, bis die Flasche zerbrach.

Zeugen beobachten Vorfall

Die 18-Jährige erlitt dabei ein Hämatom an der Stirn und am Hinterkopf. Zahlreiche Zeugen konnten die Tat beobachten. Wegen des Tatwerkzeugs leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen die 17-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Polizei Lindau hat die Ermittlungen übernommen.