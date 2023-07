Eine 15-jährige Jugendliche ist bei Ichenhausen sexuell belästigt worden. Bei dem Täter soll es sich um einen älteren Mann mit einem rosafarbenem Kinderfahrrad handeln.

Sexuelle Belästigung in Deubach erst später gemeldet

Laut der Polizei hatte sich die Tat bereits am Sonntag, 18. Juni dieses Jahres in Deubach bei Ichenhausen (Landkreis Günzburg) ereignet. Die 15-jährige Jugendliche hatte allerdings erst am Sonntag vergangener Woche - gemeinsam mit ihrer Mutter - Anzeige wegen sexueller Belästigung bei der Polizei erstattet.

Jugendliche wollte helfen und wird Opfer von sexueller Belästigung

Der Mann soll die Jugendliche in der Ellerbachstraße angesprochen und auf sein Fahrrad gezeigt haben. Dieses habe offensichtlich eine Panne gehabt, so die Polizei weiter. Als die 15-Jährige auf den Mann zuging und das Rad näher begutachtete, umarmte sie der unbekannte Mann plötzlich und küsste sie. Die Jugendliche konnte sich aus der Umarmung befreien und lief nach Hause.

Täter hatte auffallend viele Zahnlücken und war mit Kinderrad unterwegs

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit Brille und Glatze handeln. Er hatte abstehende Ohren und auffallend lückenhafte Zähne, berichtet die Polizei. Zudem schien der Mann kein Deutsch zu sprechen und führte ein rosafarbenes Kinderfahrrad mit sich. Einige Zeit nach der Tat sei der Mann dann schlafend auf dem Gehweg gesehen worden.

Polizei sucht den Mann dringend

Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Mann gesehen haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Günzburg melden. Die Telefonnummer der zuständigen Polizeiinspektion lautet 08221/919-0.

Das ist Deubach

Deubach ist ein Ortsteil von Ichenhausen im Landkreis Günzburg. Der Ort liegt etwa zwei Kilometer nördlich von Ichenhausen bei Heubach in der Nähe der B16 nach Günzburg. Die Ortschaft hat rund 340 Einwohner und grenzt unmittelbar an den deutlichen größeren Ortsteil Heubach.