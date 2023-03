In Lindau haben zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren zunächst Ladendiebstahl begangen und anschließend eine Polizeibeamtin mit üblen Schimpfwörtern beleidigt.

Alte Schuhe ins Regal gestellt

Laut Polizei waren die beiden Jugendlichen aus dem Bodenseekreis am Montagnachmittag in einem Schuhgeschäft im Lindaupark. Eine Angestellte hatte dann beobachtet, wie einer der Jugendlichen seine alten Schuhe auszog, in des Regal stellte, die neuen Schuhe anzog und dann ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der andere klaute eine Umhängetasche.

Polizistin übel beleidigt

Beide konnten direkt angehalten werden. Einer der Jugendliche gab die geklaute Tasche wieder der Mitarbeiterin zurück, konnten dann aber flüchten. Im Rahmen einer Fahndung durch die Polizei konnten beide im Bereich des Landratsamtes angetroffen werden. Dabei beleidigte einer der beiden Jugendlichen eine Polizeibeamtin mit üblen Schimpfwörtern. Beide Jugendlichen wurden zur Dienststelle gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Danach wurden sie von der Dienststelle aus wieder entlassen.