Dass Galeria Kaufhof in Kempten schließt, ist fix. Auch das Datum steht bereits fest – am 31. Januar soll es so weit sein. Doch was soll mit dem Gebäude passieren?

Laut Oberbürgermeister Kiechle gebe es einige Interessenten. In der Stadt selbst kursieren Gerüchte und Wünsche werden geäußert: Von einer Sportwelt über eine Möbelkette bis hin zu einer Rollschuhdisco ist vieles dabei. Aber „noch ist kein Lösungsansatz in Sicht“, sagte Kiechle.

Galeria-Kaufhof: Stadt will das Gebäude momentan nicht kaufen

Die Stadt Kempten sei seit Bekanntwerden der geplanten Schließung aktiv. Warum der OB von einem Kauf der Immobilie aber derzeit absieht, lest ihr auf allgaeuer-zeitung.de.

Aus für Galeria in Kempten wurde im Frühjahr 2023 bekannt

Mitte März hatte das Unternehmen Galeria-Karstadt-Kaufhof bekannt gegeben, dass in ganz Deutschland 52 Warenhäuser schließen müssen - darunter auch die sehr dominant gelegene Filiale in der Innenstadt in Kempten. Auch in Memmingen betreibt der zweigrößte Warenhauskonzern mit Sitz in Essen ein Haus. Dieses bleibt weiterhin bestehen.