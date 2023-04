Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am frühen Donnerstagabend in Dünserberg auf der L73, in Fahrtrichtung Montanast, vermutlich aufgrund von Übermüdung von der Fahrbahn abgekommen.

Er überfuhr dabei laut Polizei einen Begrenzungspfahl, und rutschte rund 100 Meter über einen steilen Wiesenabhang hinab. Kurz vor dem dort befindlichen Waldrand wurde das Auto über eine Wiesenkante etwa 20 Meter in den Wald katapultiert und kam dort zwischen den Bäumen zum Stillstand. Zwei Zeugen, die den Unfall wahrgenommen hatten, bargen den 18-jährigen aus dem PKW.

Über 50 Kräfte im Einsatz

Im Anschluss wurde der junge Mann vom mittlerweile eingetroffenen Notarzt versorgt und im Anschluss durch die Rettung ins Krankenhaus Feldkirch gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde von der Feuerwehr mittels Spanngurten gesichert und wird am Folgetag geborgen. Vor Ort waren die FFW Dünserberg, Düns und Frastanz mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 45 Mann; ein Notarzt sowie 10 Sanitäter:innen sowie 2 Fahrzeuge der Polizei mit 3 Mann im Einsatz.