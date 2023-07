Seit einige Tagen werden im Raum Günzburg verstärkt Motorroller gestohlen. Sind möglicherweise Jugendliche für die Taten verantwortlich?

Seit Anfang Juli ist es im Bereich der Polizeiinspektion Günzburg vermehrt zu Diebstählen von sogenannten Kleinkrafträdern gekommen. Die Polizei ermittelt und sucht auch nach Jugendlichen.

Motorroller aus Carport in Günzburg gestohlen

Zwischen Sonntag, 2. Juli dieses Jahres, 15 Uhr und Donnerstag, 6. Juli um 2 Uhr wurde in Günzburg ein schwarzer Motorroller der Marke "Yamaha" aus einem Carport geklaut. Kurz nachdem der Besitzer den Diebstahl angezeigt hatte, entdeckte er drei Jugendliche an einer Kapelle in Nornheim, die den gestohlenen Motorroller dabei hatten. Als der Mann die Jugendlichen stellen wollte, flüchteten sie mit dem Zweirad. Eine Fahndung nach den Jugendlichen verlief ohne Erfolg.

Ausgeschlachteter Roller in Reisenburg gefunden

Am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr wurde dann ein weiteres Kleinkraftrad in einem Feld hinter der Nornheimer Straße in Reisenburg entdeckt. Der Roller war ausgeschlachtet worden. Offensichtlich hatte der Täter mehrere Ersatzteile aus dem Fahrzeug ausgebaut. Anhand des Kennzeichens konnte die Polizei feststellen, dass das schwarze Kleinkraftrad vor einem Haus in der Nornheimer Straße abgestellt war. Von dort muss das Fahrzeug von dem oder den Tätern gestohlen worden sein.

Unbekannte lassen demolierten Roller zurück

Kurze Zeit später, gegen 18:30 Uhr, wurde ein weiteres Kleinkraftrad in einem Gebüsch an der B16 gefunden. An dem schwarz-goldfarbenen Roller sei die Frontbekleidung gelöst und mehrere Kabel abgetrennt worden, meldet die Polizei. Außerdem wurde der Sitz des Zweirades beschädigt. Der Polizei liegt in diesem Fall noch kein Hinweis auf einen Diebstahl vor.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen und/oder zu den Jugendlichen geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 melden.