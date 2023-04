Die Polizei will bei Immenstadt einen Opel kontrollieren. Plötzlich schaltet der Fahrer sein Licht aus, gibt Gas und baut nach nur wenigen Metern einen Unfall.

Der Vorfall trug sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Immenstadt wollte in dieser Nacht einen schwarzen Opel einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Opel-Fahrer die Beamten bemerkte, hielt er jedoch nicht an, wie es im die Polizisten signalisierten.

Fluchtversuch endet nach nur wenigen Metern mit einem Zusammenstoß

Ganz im Gegenteil: Der Autofahrer schaltete, wie es im Polizeibericht heißt, seine Fahrzeugbeleuchtung aus und flüchtete mit rücksichtslosem Fahrverhalten in Fahrtrichtung Liststraße. Allerdings kam der Opel-Fahrer nicht weit. Denn nach nur wenigen Metern krachte es. Der Autofahrer war mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto und zusätzlich noch gegen einen Schuppen gefahren.

Betrunken, aber kein Führerschein und auch keine Zulassung

Der Opel-Fahrer, bei dem es sich um einen 18-jährigen jungen Mann handelt, zog sich bei dem Unfall eine Kopfplatzwunde zu. Den Grund für seinen gescheiterten Fluchtversuch konnten die zuständigen Beamten der Polizeiinspektion Immenstadt schnell ermitteln: Vielmehr waren es jedoch gleich mehrere Gründe. Zum einen war der 18-jährige Autofahrer betrunken. Laut Polizei stand er mit einem Wert von über einem Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Zum anderen besitzt der junge Mann überhaupt keinen Führerschein. Hinzu kommt noch, dass der Opel aktuell gar nicht zugelassen ist.

Behandlung, Blutentnahme im Krankenhaus und Sachschaden am Opel

Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er behandelt, musste sich aber auch einer Blutentnahme unterziehen. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe geschätzten von 1.000 Euro. Der Schaden an dem Auto und dem Schuppen, mit denen der junge Mann zusammengestoßen ist, ist nicht bekannt. Sein Opel jedoch, musste abgeschleppt werden.