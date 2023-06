An einer Schule in Immenstadt kam es in den Pfingstferien zu einem Hackerangriff. Ein Unbekannter hackte sich in mehrere Schüleraccounts und verbreitete strafrechtliche Inhalte.

Während der Pfingstferien hat ein unbekannter Täter die Schulaccounts von insgesamt fünf Schülerinnen einer Realschule gehackt. Der Vorfall wurde der Polizei erst jetzt bekannt, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilt.

Strafrechtliche Inhalte über gehackte Accounts von Schülerinnen geteilt

Der Täter missbrauchte die gehackten Accounts der Schülerinnen anschließend. Er verbreitete über die Accounts nämlich strafrechtliche Inhalte an weitere Personen. Die Polizeiinspektion Immenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.