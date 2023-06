In Tirol sind am Dienstag vier Deutsche bei einer Wanderung in eine Notlage geraten. Die Männer im Alter zwischen 29 und 58 Jahren waren zu einer mehrtägigen Wanderung in den Zillertaler Alpen unterwegs. Beim Abstieg gerieten sie in ein Schneefeld und konnten den Wanderweg nicht mehr finden.

Die vier Wanderer wollten den Berliner Höhenweg in den Zillertaler Alpen gehen. Am Dienstag brachen sie gegen 08:30 Uhr zu einer Wanderung von der Alpenrosenhütte über das Schönbichler Horn in Richtung des Furtschaglhauses. Beim Abstieg in Richtung des Furtschaglkares gerieten die Vier der Tiroler Polizei zufolge auf einer Höhe von etwa 3.040 Metern in ein Schneefeld.

Mann bricht in Schneefeld ein

Wegen der schlechten Sicht und der Schneelage konnten die Wanderer den Weg nicht mehr finden. Nachdem ein Mitglied der Gruppe zweimal im Schnee eingebrochen war und die Männer keine Wegmarkierungen finden konnten, setzten sie einen Notruf ab. Ein Polizeihubschrauber brachte daraufhin vier Männer der Bergrettung Ginzling zum Furtschlagelhaus.

Bergretter steigen zu verirrten Wanderern auf

Wegen der Wetterlage konnte der Hubschrauber nicht hoch genug rauf, daher mussten die Bergretter vom Furtschlagelhaus zu den Wanderern aufsteigen. Anschließend stiegen sie mit den vier Deutschen zur Hütte ab, wo sie laut Polizei gegen 19:30 Uhr unverletzt eintrafen.