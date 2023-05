Illertissen: Auto-Anhänger macht sich selbstständig und kracht in Gegenverkehr

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Auto samt Anhänger auf der Nordtangente in Illertissen in westliche Richtung. Unmittelbar nach der Kreuzung zur Ulmer Straße verlor der Mann seinen Anhänger, teilte die Polizei mit.

Anhänger kracht in Leitplanke und entgegenkommendes Auto

Vermutlich war der Hänger nicht ordnungsgemäß in der Anhängerkupplung eingerastet, so dass sich dieser beim Fahren über eine Bodenwelle ausklinkte und selbstständig machte. Der Anhänger rollte zunächst auf der abschüssigen Fahrbahn rückwärts. Er prallte dann in eine Leitplanke und krachte anschließend in den Gegenverkehr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Jedoch entstand an dem entgegenkommenden Auto ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. An dem Anhänger riss lediglich die Verkabelung ab. Gegen den 76-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.