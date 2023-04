Wieder haben sich Autofahrer ein illegales Autorennen geliefert. Dabei kam es am Montagmorgen in Ulm sogar zu einem Unfall mit einem unbeteiligten Autofahrer.

Laut Polizei hatte sich der 23-jährige Fahrer eines 3-er BMW am frühen Montagmorgen ein Wettrennen mit einem anderen Fahrzeug geliefert. Die Fahrer beschleunigten dabei auf fast 100 km/h - erlaubt sind an dieser Stelle maximal 50 km/h.

Auto prallt in unbeteiligten Mini

Der 23-jährige Raser übersah bei dem Rennen auf dem Blaubeurer-Tor-Ring in Richtung Stadtmitte einen vorfahrtsberichtigten Mini und kollidierte mit dem Auto. Dabei wurde dessen 37-jähriger Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 90.000 Euro.

Führerschein beschlagnahmt

Die Polizei nahm dem 23-jährigen Unfallverursacher noch an Ort und Stelle den Führerschein ab. Er muss nun mit einer Strafanzeige und u.U. auch mit einer zivilrechtlichen Klage rechnen. An dem Rennen soll auch ein Fiat 500 beteiligt gewesen sein. Dies habe ein Mitfahrer des Unfallverursachers angegeben, so die Polizei weiter. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug machen können, sollen sich bitte bei der Polizei in Ulm melden.