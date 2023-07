Am Dienstag ist im Tegernsee im Landkreis Miesbach die Leiche einer toten Frau gefunden worden. Die Identität der Toten ist noch unklar.

Am Dienstagnachmittag gegen 17:45 Uhr haben Einsatzkräfte die Leiche einer noch unbekannten Frau aus dem Tegernsee geholt. Laut der Polizei war zuvor ein Notruf über eine leblose Person bei der Integrierten Leitstelle eingegangen.

Identität der Frauenleiche ist noch ungeklärt

Laut der Polizei hatten Feuerwehrleute noch erfolglos versucht die Frau wiederzubeleben. Nach Angaben der Polizei ist derzeit noch nicht klar, um wen es sich bei der Leiche handelt. Die Kriminalpolizei Miesbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beschreibung der toten Frau im Tegernsee

Bei der Leiche aus dem Tegernsee soll es sich um eine etwa 65 Jahre alte Frau mit normaler Statur handeln. Sie trug blonde Haare und hatte sogenannten Permanent-Makeup-Augenbrauen. Bekleidet war die Frau mit einem blauen Badeanzug der Marke Lidea. Auffallend ist ein weiß-blaues Design in Kegelform im Brustbereich des Badeanzugs. Zudem hatte die Frau eine schwarze Sonnenbrille bei sich.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Unklar ist derzeit auch die genaue Todesursache. Erste Ermittlungen haben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Hinweise zu der Identität der Frauenleiche und Zeugen, die mögliche Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Kripo Miesbach (08025/299-0) melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Das ist der Tegernsee

Der Tegernsee liegt rund 50 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt und ist auch für viele Münchner ein beliebtes Ausflugsziel. Er hat eine Länge von 5,72 km und eine Breite von 2,15 Kilometern und gilt als einer der saubersten Seen in ganz Bayern. Grund dafür ist eine durchgängige Ringkanalisation um den See, die bereits in den 1960er-Jahren gebaut wurde. Das Ufer des Tegernsees sind weitgehend öffentlich zugänglich, allerdings oftmals mit Schilf bewachsen. Der See fließ über den Mangfall bei Gmund ab.