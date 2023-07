Sie machten es sich bei hochsommerlichen Temperaturen in einem Lokal in Ostrach bequem, ihre Hunde ließen sie im Auto - mit tragischen Konsequenzen.

Passanten fiel am Montagmittag in Ostrach (Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg) auf, dass die beiden Hunde völlig apathisch in dem völlig überhitzten Auto lagen und verständigten die Polizei. Noch bevor eine Polizeistreife vor Ort eintraf, gelang es den Helfern die Hundebesitzer ausfindig zu machen. Sie saßen in einem nahegelegenen Lokal.

Hunde in Ostrach im Auto zurückgelassen: Bulldogge stirbt, Chihuahua überlebt

Doch für einen der beiden Hunde kam jede Hilfe zu spät. Nachdem die Hundebesitzer das Auto geöffnet hatten, konnte die Tierärztin, die ebenfalls alarmiert worden war, bei der Bulldogge nur noch den Tod feststellen. Der andere Hund im Auto, ein Chihuahua, war stark dehydriert und in einem kritischen Gesundheitszustand.

Die Hundebesitzer hatten ihren Tieren Wasserschalen hingestellt und die Fenster leicht geöffnet. Doch Temperaturen um die 30 Grad hatten das Auto derart aufgeheizt, dass das nicht ausreichte, um die Tiere vor der großen Hitze zu schützen.

Polizei beschlagnahmt Hund und ermittelt gegen Hundebesitzer

Die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalter wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Polizisten beschlagnahmten außerdem den geretteten Hund. Er bleibt nun erst einmal unter der Obhut eines Tierarztes. Die Polizei schaltete auch das Veterinäramt ein. Das wird nun die weiteren Umstände klären.

Autos können sich im Sommer innerhalb kurzer Zeit extrem aufheizen

Nach diesem Vorfall weist die Polizei darauf hin, dass sich bei Sommerhitze Autos innerhalb kürzester Zeit extrem aufheizen. Das kann innerhalb von wenigen Minuten sowohl für Kinder als auch für Tiere lebensbedrohlich werden. Leicht geöffnete Fenster reichen bei weitem nicht aus, um die Temperaturen herunterzukühlen. Deshalb appelliert die Polizei: "Lassen Sie daher bei hohen Außentemperaturen und Sonne niemals Menschen oder Tiere unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zurück, auch nicht nur für kurze Zeit!"

