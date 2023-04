Am Samstagnachmittag ist in Kempten ein 5-jähriger Junge von einem Hund gebissen worden.

Nach Angaben der Polizei war der 5-Jährige zusammen mit seiner Mutter und seiner Oma in der Fußgängerzone in Kempten unterwegs. Demnach lief dort ein Hund auf den Jungen zu und "schnappte" nach ihm. Die Polizei macht keine Angaben darüber, um was für einen Hund es sich handelte. Der Junge wurde oberflächlich verletzt. Der Hundehalter entfernte sich nach dem Vorfall vom Ort des Geschehens. Die Polizeiinspektion Kempten hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.