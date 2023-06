In Buchloe ist am Dienstagabend eine Frau von einem Hund angegriffen und gebissen worden. Der Hundehalter suchte anschließend das Weite. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann.

Der Polizei zufolge lief die 24-Jährige um 20.30 Uhr auf dem Langwiesenweg in westlicher Richtung. Dort kam ihr ein Mann mit einem Hund entgegen. Als sie mit dem Handy am Ohr an dem Hund vorbeiging, soll biss er sie in den Arm. Durch ihre Jacke geschützt erlitt die Geschädigte glücklicherweise nur einen blauen Fleck.

Beschreibung des Hundehalters

Den unbekannten Hundehalter interessierte der Vorfall nicht. Er ging einfach weiter. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 1,80 Meter groß

Dunkle Haaren

Er trug eine kurze Hose und ein T-Shirt

Bei dem Hund soll es sich um einen Schäferhund handeln

Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder dem Hund geben können, sollen sich bei der Polizei Buchloe melden.