In Nassereith in Tirol hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersthelfer mussten einen Autofahrer aus einem Bach retten.

Nach Angaben der Tiroler Polizei war der 74-jährige Autofahrer gegen 14:05 Uhr auf der Fernpass-Bundesstraße im Gemeindegebiet Nassereith in Richtung Fernpass unterwegs. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte in die Leitplanke. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert und blieb auf dem Dach in einem angrenzenden Bach liegen.

Nassereith: Ersthelfer bergen Mann aus Auto und Bach

Beamten der Polizeiinspektion Nassereith und mehreren Ersthelfern gelang es den 74-jährigen Autofahrer aus dem Fahrzeug zu retten. Das Auto sei zu diesem Zeitpunkt bereits stark mit Wasser gefüllt gewesen, berichtet die Polizei weiter. Im Anschluss konnten die Helfer den schwerverletzten Autofahrer über eine etwa zwei Meter hohe Mauer transportieren und ihn dann medizinisch versorgen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der 74-Jährige mit dem Flugzeug in ein Krankenhaus geflogen. Die Fernpass-Bundesstraße war rund zwei Stunden lang gesperrt.