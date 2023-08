Auf dem Bodensee sind am vergangenen Donnerstag zwei Menschen in Seenot geraten. Ihr Motorboot war auf dem See gekentert. Dank eines aufmerksamen Matrosen eines Passagierschiffes, konnten Einsatzkräfte der Wasserrettung und der Feuerwehr die beiden retten.

Am 24. August meldete sich der Bootsführer um kurz vor 21:00 Uhr bei der Notrufzentrale Kempten, dass er vor der Rheinmündung in Hard in Seenot geraten sei und der Motor nicht mehr laufen würde. Zu diesem Zeitpunkt galt für den Bodensee Teil Ost eine Sturmwarnung. Der Polizeimeldung zufolge verliefen die Erstsuche und Abklärungen bei weiteren Booten am See erfolglos. Um 21.50 Uhr lösten die Einsatzkräfte deswegen den internationaler Seenotalarm (OST) aus.

Matrose hört Hilferufe

Um kurz nach 22:00 Uhr teilte dann das Fahrgastschiff "Stadt Bregenz" über Funk mit, dass ein ein Matrose, der sich auf dem Außendeck befand, Rufe aus dem Wasser gehört habe. Unmittelbar danach verlegten das Feuerwehrboot Föhn und das Polizeiboot V20 den Standort Richtung des Fahrgastschiffes. Das Schiff befand sich westlich des Pulverturms der Insel Lindau, etwa 500 Meter vom Ufer entfernt.

Schiffbrüchige auf gekentertem Boot entdeckt

Die Einsatzkräfte entdeckten schließlich zwei Menschen mit Rettungswesten auf dem bereits gekenterten Motorboot, die nach Hilfe riefen. Die Wasserrettung holte kurz darauf die beiden Schiffbrüchigen auf das Feuerwehrboot Föhn. Die Rettungskräfte versorgten die Beiden, das Feuerwehrboot führte anschließend noch die Bergung des Bootes durch.

Besatzung schaffte es nicht mehr rechtzeitig an Land

Die Besatzung des in Seenot geratenen Motorbootes wollte von Arbon in Richtung Hard fahren. Der Polizeimeldung zufolge hätten sie mitten auf dem See dann die Sturmwarnung erhalten und noch versucht an Land zu fahren, was jedoch nicht mehr gelang. Das Boot soll dann gekentert sein. Die Starkwindwarnung für den Bodensee Ost löste um 19.09 Uhr aus und wurde um 20.12 Uhr auf Sturmwarnung hochgestuft. Die Schiffbrüchigen erlitten bei dem Unglück Unterkühlungen. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte beide und brachte sie zur Überwachung in LKH Bregenz.