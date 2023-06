In Hopferau haben Zeugen am Sonntagvormittag in einem Biergarten einen herrenlosen Hund gefunden. Das Tier stammte vermutlich aus dem Ausland. Die Polizei sucht jetzt den Besitzer des Hundes.

Der Hund ist der Polizei zufolge etwa Schienbeinhoch, weiß und wohl ein Malteser-Mischling. Er hatte außerdem eine griechische Transponder-Nummer. Die Polizei vermutet deshalb, dass der Besitzer das Tier aus Griechenland importiert, oder aus einer Auffangstation bei sich aufgenommen hat.

Hund ist jetzt im Tierheim

Weil das Tier einen verwahrlosten Eindruck machte und der Besitzer nicht gefunden werden konnte, brachten Beamte der Polizei den Hund in ein Tierheim. Der Besitzer oder Menschen, die den Halter des Hundes kennen, sollen sich umgehend bei der Polizei Füssen melden.