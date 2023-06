Aufmerksame Nachbarn haben wohl einen größeren Brand in einem Mehrfamilienhaus in Füssen verhindert. In einer Küche war ein Feuer ausgebrochen.

Der schrille Alarm eines Rauchmelders hat laut Polizei am Dienstagvormittag Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Keltensteinstraße in Füssen aufgeschreckt.

Starker Rauch dringt aus Wohnung in Füssen

Dank eines Schlüssels, der bei ihnen hinterlegt waren, konnten sie die Wohnung betreten, in der der Alarm ausgebrochen war. In der Küche wurden sie von starkem Rauch begrüßt. Dort stand der Herd in Flammen. Den Nachbarn gelang es, das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Einer der Helfer erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Er musste zur Abklärung ins Krankenhaus.

Bewohnerin vergisst Herdplatte auszuschalten - Essen fängt Feuer

Die Bewohnerin der Wohnung hatte wohl vergessen den Herd auszuschalten, bevor sie ihre Wohnung verließ. Auf dem Herd stand noch ein Topf mit Essen, das Feuer fing. Durch den Brand entstand an der Einbauküche ein geschätzter Schaden in Höhe von 7.000 Euro.