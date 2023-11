Herabfallende Eisplatten haben am Mittwoch zu zerbrochenen Windschutzscheiben und demolierten Autos auf der A7, A96 und A8 sowie in Röthenbach geführt. Dabei wäre auch noch fast ein Polizeiauto getroffen worden.

Herabfallende Eisplatten beschädigen Windschutzscheiben auf der A7 bei Vöhringen und auf der A96 bei Mindelheim

Eisplatten, die sich von Lkws herabfielen, wurden am Mittwoch einem Lkw-Fahrer auf der A7 bei Vöhringen und einem Autofahrer auf der A96 bei Mindelheim zum Verhängnis, berichtet die Polizei. Ein 61-Jähriger war mit einem Lkw samt Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Füssen unterwegs, als sich kurz nach der Anschlussstelle Vöhringen eine Eisplatte von dem Anhängerdach löste und in die Windschutzscheibe des nachfolgenden Lkw eines 33-Jährigen flog.

Das Gleiche erlebte ein 45-jähriger Autofahrer auf der A96, als er in Richtung Lindau unterwegs war. Kurz vor Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) scherte vor ihm ein Sattelzug zum Überholen aus und verlor dabei eine große Eisplatte, die in seine Windschutzscheibe stürzte

Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand verletzt. Der Schaden an den Windschutzscheiben wird auf jeweils 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei leiteten gegen die Lkw-Fahrer Bußgeldverfahren ein, weil sie die Eisplatten nicht vor der Fahrt von ihrem Lkw entfernt hatten.

Herabfallende Eisplatten treffen fast Polizeiauto auf der A7 bei Nersingen

Und fast hätte es auch noch ein Polizeiauto auf der A7 bei Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) erwischt. Die Verkehrspolizei aus Günzburg war nämlich gerade auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall auf der A8 bei Nersingen, bei dem Eisplatten von einem Sattelzug gefallen und ein Fahrzeug demoliert hatten, als sich direkt vor dem Polizeiauto mehrere größere Eisplatten von der Dachplane eines Sattelzugs lösten.

Lkw-Fahrer ist ohne Fahrerlaubnis auf der A8 bei Elchingen unterwegs

Die Beamten schickten daraufhin eine andere Streife zu dem Unfall auf der A8 und nahmen den Sattelzug bei Nersingen unter die Lupe. Dabei stellten die Verkehrspolizisten fest, dass der Fahrer nicht nur versäumt hatte, vor der Fahrt die Eisplatten vom Fahrzeugdach zu entfernen. Der bulgarische Fahrer konnte den Polizisten auch keinen gültigen Führerschein vorlegen. Die Beamten leiteten deshalb ein Strafverfahren aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ein.

Eisplatten fallen auf der A96 bei Mindelheim von Lkw und beschädigen Transporter

Die anschließende Unfallaufnahme auf der A 8 bei Elchingen zeigte, dass Unfälle mit Eisplatten eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr darstellen können, berichtet die Polizei. In diesem Fall entstand glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Kastenwagen verliert Eisplatten in Röthenbach

Ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden am Mittwoch auch in Röthenbach (Landkreis Lindau). Eine 44-Jährige Frau fuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto von Riedhirsch nach Dreiheiligen. Dabei kam ihr ein weißer Kastenwagen entgegen, bei dem sich eine Eisplatte vom Fahrzeugdach löste und auf das Auto der Frau krachte. Die Polizei bittet um Hinweise zum Fahrer des weißen Kastenwagens. Die Polizeiinspektion Lindenberg ist unter der Telefonnummer 08381/92010 erreichbar. Zu Unfällen mit Eisplatten ist es schon am Montag auf der A96 bei Mindelheim und auf der B30 bei Ravensburg gekommen.

Die Polizei erinnert daran, dass bei Winterwetter alle, die ein Fahrzeug fahren, dafür sorgen müssen, dass es frei von Schnee und Eis ist. Denn herabfallender Schnee oder sich lösende Eisplatten können zur Gefahr für den Straßenverkehr werden. Das sollten vor allem Lkw-Fahrer beachten.