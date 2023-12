Noch einmal gut ausgegangen, ist ein Unfall am Mittwoch in Trins: Eine Frau stürzte mit ihrem Auto 60 Meter ab - dabei hatte sie Glück im Unglück.

Die 29-jährige Frau war am Mittwoch um etwa 17:15 Uhr mit ihrem Auto auf der L10 in Trins in Tirol unterwegs, berichtet die Polizei. Plötzlich kam die Autofahrerin mit ihrem Wagen jedoch ins Schleudern. Daraufhin kam das Auto links von der Fahrbahn ab.

Auto stürzt 60 Meter ab - Fahrerin "nur" leicht verletzt

Der Wagen überschlug sich in der Folge, bevor er 60 Meter abstürzte und unterhalb der Straße in einem Wald auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die 29-jährige Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Schlimmeres passierte ihr jedoch nicht. Sie konnte sich selbständig aus dem Unfallfahrzeug befreien und zurück auf die Straße hochsteigen.

Fahrzeug geborgen und Öl gebunden

Eine weitere Autofahrerin hatte währenddessen die Rettungskräfte gerufen. Die 29-Jährige wurde erstversorgt und dann sicherheitshalber von der Rettung abtransportiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Trins konnten ausgelaufenes Motoröl rasch binden und das erheblich beschädigte Unfallfahrzeug sichern. Während der Bergungsarbeiten musste die L10 für etwa 45 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt werden.