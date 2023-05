Ihr totes Baby hat eine 19-Jährige zusammen mit ihrer Mutter am Montag in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die Obduktion ergab nun jedoch, dass das Baby lebend zur Welt kam und kurz darauf gewaltsam zu Tode kam. Die Polizei nahm daraufhin die Mutter des Kindes fest.

Eine Ärztin eines Münchner Krankenhauses verständigte am Montagabend die Polizei, weil eine 19-Jährige zusammen mit ihrer Mutter die Klinik aufgesucht hatte. Die junge Frau hatte kurz davor ein Kind zur Welt gebracht und kam zur Nachsorge ins Krankenhaus. Dabei hatte sie ihr neugeborenes Baby dabei, ein kleiner Bub, bei dem die Ärzte aber nur noch den Tod feststellen konnten.

19-Jährige bemerkte Schwangerschaft nicht

Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Kind im Haus der Familie ohne ärztliche Unterstützung geboren wurde. Die 19-Jährige hatte anscheinend nicht bemerkt, dass sie schwanger war.

Frau brachte Kind allein daheim zur Welt

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die junge Frau allein, als sie das Baby zur Welt brachte. Als schließlich ihre Mutter nach Hause kam, bemerkte sie, dass das Baby tot war. Anschließend gingen sie zur weiteren Nachsorge ins Krankenhaus. Die Polizei sicherte noch in der Nacht erste Spuren am Ort, wo das Baby zur Welt kam.

Am Dienstag obduzierten dann Rechtsmediziner den Leichnam am Institut für Rechtsmedizin München. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass das Baby an keiner natürlichen Ursache gestorben ist. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass das Neugeborene eines gewaltsamen Todes gestorben ist.

Kindsmutter sitzt in Untersuchungshaft

Deshalb beantragte die Staatsanwaltschaft München I einen Haftbefehl wegen Mordes, der auch erlassen wurde. Polizisten des Kommissariats 11 nahmen daraufhin am Mittwoch die Kindsmutter im Krankenhaus fest. Die Ermittlungsrichterin eröffnete den Haftbefehl am Donnerstag der Tatverdächtigen und setzte ihn in Vollzug. Die 19-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Tathergang und Tatmotiv sind noch unbekannt

Die Polizisten vom Kommissariat 11 ermitteln nun auf Hochturen. Sie beschäftigen sich vor allem mit dem Tathergang und dem Tatmotiv.