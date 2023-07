Brand in Langerringen im Landkreis Augsburg. Die Lagerhalle eines Landwirts fackelte dort am Sonntag komplett ab. Ursache war wohl eine Photovoltaik-Anlage.

Die Lagerhalle eines Landwirts ist am späten Sonntagabend in Langerringen (Landkreis Augsburg) ausgebrannt. Verletzte gab es kein. In der Halle waren zum Zeitpunkt des Feuers weder Menschen noch Tiere.

Keine Verletzten bei Brand, aber hoher Sachschaden

Dennoch war der Schaden groß. Das Feuer verursachte einen Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Zudem sollten die Anwohner ihre Türen und Fenster wegen des Rauches, während des Brandes, geschlossen lassen.

Feuer in Halle in Langerringen wegen defekter Photovoltaik-Anlage

Die Ursache für das Feuer in der Lagerhalle ist noch nicht komplett klar. Allerdings gibt es einen Verdacht: Die Brandursache war vermutlich eine defekte Photovoltaik-Anlage, wie die Polizei der dpa nach am Montag mitteilte.