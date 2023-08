Bei Fahrradunfällen im Gemeindebereich Halblech haben sich am Dienstag zwei Menschen verletzt. Ein 41-Jähriger stürzte nahe dem Illasbergsee. Eine E-Bike-Fahrerin (57) verletzte sich bei einem Zusammenstoß am Mühlbach.

Zu den beiden Fahrradunfällen in Halblech kam es am Dienstagnachmittag, teilt die Polizei mit. Zunächst fuhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer den Fahrradweg von Kniebis in Richtung Illasbergsee entlang. Im steilen Gelände stürzte er plötzlich von seinem Rad. Er zog sich unter anderem am Kopf Verletzungen zu. Der 41-Jährige trug keinen Helm. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

E-Bike-Fahrerin stößt mit Jugendlichem zusammen und verletzt sich

Nur wenige Minuten später stieß eine 57-jährige E-Bike-Fahrerin mit einem 14-jährigen Radfahrer in Halblech am Mühlbach zusammen. Dabei zog sich die Pedelec-Fahrerin ebenfalls Verletzungen zu. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Jugendliche blieb unverletzt. Weil der Rettungsdienst einen weiten Anfahrtsweg hatte, übernahm der ehrenamtliche First Responder der Feuerwehr Seeg-Lengenwang die Erstversorgung.