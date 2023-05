Einen 500 Kilogramm schweren Tresor haben Unbekannte aus einem versperrten Büro im Eisstadion in Bad Wörishofen geklaut. Noch ist unklar wie es den Tätern gelang, den Tresor abzutransportieren, ohne dabei Aufbruch- oder Transportspuren zu hinterlassen.

Der Diebstahl wurde am Samstagvormittag bemerkt. Laut Polizei hatte sich der Tresor noch am Mittwoch nachweislich auf seinem Platz befunden. Neben Bargeld wurden auch weitere Schlüssel für das Eisstadion in dem Tresor aufbewahrt.

Zeugenaufruf

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Tel. 08247/9680-0 zu melden.