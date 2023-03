In Lindau hat die Polizei einen 22-jährigen Mann festgenommen. Gegen ihn stand ein Haftbefehl aus. Als die Beamten die Tür öffneten, versteckte sich der junge Mann auf dem Dachboden.

Die Polizei war am Mittwochvormittag zum Haus des 22-jährigen Mannes ausgerückt, um einen Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe zu vollziehen. Weil der junge Mann die Tür nicht öffnete, kamen die Beamten mit einem vorliegenden Schlüssel in das Haus. Danach versteckte sich der Gesuchte im Haus auf dem Dachboden. Da auch Marihuanageruch aus der Wohnung wahrgenommen wurde, wurde durch die Staatsanwaltschaft Kempten ein Durchsuchungsbeschluss beantragt, der auch von einem Ermittlungsrichter bestätigt wurde.

In Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Die Beamten nahmen den 22-Jährigen noch in seiner Wohnung fest. In der Wohnung fanden die Beamten zwar keine Betäubungsmittel, aber einen Schlagring und einen verbotenen Taser. Gegen den Mann wurde zusätzlich dann noch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet. Weil der Mann den geforderten Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.