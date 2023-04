Am Freitag hat die Polizei einen 26-jährigen Mann am Flughafen in Memmingen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Der Mann wurde bei der Einreise aus Bulgarien kontrolliert. Die Grenzpolizei stellte bei der Kontrolle fest, dass gegen den Mann aus der Türkei ein Haftbefehl vorlag. Die Münchner Justiz suchte den Mann wegen einer "Straßenverkehrsgefährdung", die der 26-Jährige 2019 begangen hatte. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3.730 Euro konnte er aufbringen und anschließend seine Reise fortsetzen.