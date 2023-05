Am Montag ist ein Autofahrer mit seinem Skoda die Schlachthausstraße in Günzburg in Richtung Bahnhof entlang gefahren, als es plötzlich knallte. Ein Stein hatte die Frontscheibe seines Autos getroffen und diese beschädigt.

Haben Kinder den Stein geworfen?

Zur gleichen Zeit befanden sich laut Polizei mehrere Kinder auf dem Gehweg Höhe der Schlachthausstraße 24. Es könnte sein, dass die Kinder den Stein geworfen hatten. Die Polizei sucht deshalb nach Hinweisen zu dem Vorfall und den Kindern. Zu den Kindern liegen bislang keine näheren Hinweise vor. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen genommen.