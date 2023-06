Mehrere Jugendliche und junge Männer sind in Oberstdorf aufeinander losgegangen. Die Polizei ermittelt.

Laut der Polizeiinspektion Oberstdorf haben am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr insgesamt acht Jugendliche und junge Männer i an der Grundschule aufeinander eingeschlagen. Dabei sei es zu mehren Körperverletzungsdelikten gekommen, so die Polizei weiter.

Gruppenschlägerei in Oberstdorf: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei in Oberstdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Die bereits bekannten Täter sind zwischen 14 und 20 Jahren alt. Derzeit ist noch unklar, warum die Jugendlichen und jungen Männer aufeinander losgegangen waren. Mögliche Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei melden.