Mehrere Personen sind am Sonntag auf einen 25-Jährigen in Illertissen losgegangen. Sie schlugen und traten auf den Mann ein.

25-Jähriger streitet sich mit jungem Mann in Illertissen

Der 25-Jährige geriet nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen 02:30 Uhr in der Weiherstraße am Stadtweiher mit einem jungen Mann in Streit. Der ging davon und kam kurze Zeit später mit Verstärkung zurück. Die etwa sechs Personen gingen ohne Vorwarnung auf den 25-Jährigen los. Sie schlugen ihn mit Fäusten nieder. Als der Mann am Boden lag, traten sie mehrfach auf ihn ein.

Bekannte wollten dem 25-Jährigen helfen und geraten zwischen die Fronten

Bekannte des 25-Jährigen bekamen das Ganze mit und versuchten zu helfen. Doch die Gruppe ging auch auf sie los, schlug und trat auf sie ein. Der 25-Jährige wurde verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus Weißenhorn gebracht werden.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei fahndete sofort nach der Gruppe, doch ohne Erfolg. Die Polizei sucht deshalb nun nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, sollen sich bei der Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden.