Eine etwa 20-köpfige Gruppe Jugendlicher hat am Donnerstagabend in Kaufbeuren einen Mann angepöbelt und geschlagen.

Laut Polizei war der Mann am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr in der Schraderstraße im Bereich des Jugendzentrums unterwegs, als er zunächst aus einer etwa zwanzigköpfigen Gruppe von Jugendlichen heraus angerempelt und geschubst wurde. Im weiteren Verlauf wurde der Mann dann von einem der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Als sich das Opfer in Richtung der Polizei Kaufbeuren entfernte, flüchteten die Jugendlichen und beleidigten den Geschädigten dabei noch. Die Polizei Kaufbeuren bittet um Zeugenhinweise.