Großeinsatz in Breitenbrunn im Unterallgäu am Freitag: Ein Silo stand in Flammen. 200 Feuerwehrleute rückten aus um den Brand einzudämmen.

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Donau-Iller ein Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Breitenbrunner Gemeindeteil Bedernau mitgeteilt. In einer landwirtschaftlichen Lagerhalle brannte Heu in einem Silo und führte zu einer starken Verrauchung der Halle, wie die Polizei berichtet.

Brand in Breitenbrunn: Heu entzündet sich selbst

Das eingelagerte Heu entzündete sich ersten Ermittlungen nach selbstständig. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren unter schwerem Atemschutz, konnte der Entstehungsbrand noch rechtzeitig eingedämmt und ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude selbst verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Keine Verletzten, aber 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt oder gefährdet. Während der aufwendigen Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt Bedernau für mehrere Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich etwa 200 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren Arlesried, Babenhausen, Bedernau, Breitenbrunn, Dietershofen, Erkheim, Loppenhausen, Pfaffenhausen, Schlegelsberg, Schöneberg und Unterrieden. Ebenfalls vor Ort befanden sich mehrere Rettungswägen, ein Notarzt, der Einsatzleiter Rettungsdienst, ein Fachberater des THW Krumbach sowie zwei Streifenbesatzungen der Polizei Mindelheim. Die abschließenden Ermittlungen zum Brandgeschehen werden durch die Polizei Mindelheim geführt.