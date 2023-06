Im Gemeindegebiet von Fendels in Tirol ist am Samstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Nach Angaben der österreichischen Polizei ist von dem Brand derzeit eine Fläche von 1,5 Hektar betroffen.

Demnach brach der Brand unterhalb der Gondelbahn zwischen den Stüzten vier und fünf aus. Zur Brandbekämpfung befanden sich am Samstag etwa 80 Feuerwehrkräfte mit 15 Fahrzeugen aus sechs umliegenden Gemeinden sowie die Bergrettung Ried im Oberinntal, drei Löschhubschrauber und drei Polizeistreifen im Einsatz. Um 21:30 Uhr mussten die Löscharbeiten vorerst abgebrochen werden. Am Sonntag wurden die Löscharbeiten in den frühen Morgenstunden fortgesetzt. Die Brandursache steht bis dato nicht fest. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches haben sich keine Personen in den Gondeln befunden.