Ein 29-jähriger Mann hat am Sonntagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst, Polizei und Wasserwacht in Neu-Ulm ausgelöst. Der Mann war von einer Brücke in die Donau gesprungen.

Mann springt aus Spaß von Donaubrücke in Neu-Ulm: Großeinsatz läuft an

Laut der Polizei setzten Passanten gegen 17 Uhr einen Notruf ab, weil ein Mann von der Fußgängerbrücke im Dr.-Ted-Fritsche-Weg in die Donau gesprungen war. Aufgrund der unklaren Situation wurde ein Großeinsatz ausgelöst. In Höhe des Edwin-Scharff-Hauses trafen die Polizeibeamten dann jedoch einen 29-jährigen Mann an, der zuvor in den Fluss gesprungen war. Dieser gab gegenüber der Polizei an, dass er aus sportlichen Gründen von Brücken springen würde und zeigte sich dabei äußerst unkooperativ und aggressiv, berichtet die Polizei. Verständnis für die möglichen Folgen und den ausgelösten Großeinsatz habe er nicht gezeigt, heißt es im Polizeibericht weiter.

Brückensprung: Donau mit Drei-Meter-Pegel

Zum Zeitpunkt des Brückensprungs herrschte Dunkelheit, die Außentemperatur lag bei sechs Grad und die Donau führte einen Wasserstand von etwa drei Metern. Verletzungen hatte sich der Mann bei dem Sprung in die Donau nicht zugezogen, er wurde aufgrund einer möglichen Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren über 60 Einsatzkräfte nach dem Sprung des Mannes ausgerückt. Üblicherweise hat die Donau im Bereich Neu-Ulm einen Pegelstand von rund zwei Metern. Aufgrund des Tauwetters ist dieser zuletzt aber deutlich angestiegen.

