Während in Oberopfingen (Landkreis Biberach) das Bezirksmusikfest läuft, kämpfen die Feuerwehren an einem landwirtschaftlichen Anwesen gegen die Flammen.

In Oberopfingen ist am Sonntag eine landwirtschaftliche Halle in Brand geraten. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm ging die Meldung über den Brand gegen 10:30 Uhr ein. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren eilten zum Brandort und begannen mit den Löscharbeiten. Nach aktuellem Stand konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen.

Oberopfingen: Feuerwehreinsatz läuft weiter

Der Feuerwehreinsatz soll noch den ganzen Tag über laufen, so die Polizei auf Nachfrage von all-in.de. Informationen über Verletzte gibt es bislang nicht - auch die Höhe des Sachschadens und die Ursache für das Feuer sind noch nicht bekannt.

Bezirksmusikfest in Oberopfingen nicht beeinträchtigt

In Oberopfingen findet gleichzeitig auch das Bezirksmusikfest mit vielen Besucher statt. Die Veranstaltung läuft noch bis in die Abendstunden. Laut der Polizei hat der Feuerwehreinsatz keine Auswirkungen auf den Ablauf des Bezirksmusikfestes.

