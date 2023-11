Am Dienstag mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in Frastanz (Vorarlberg) ein Möbelhaus und eine Tankstelle wegen eines Feuers evakuieren. Mehrere Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz in Brand geraten.

Der Fahrer des Kleintransporters war gegen 15:14 Uhr in Richtung Frastanz unterwegs, als er Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Als die Motorleistung nachließ lenkte der 70-jährige Fahrer schließlich sein Fahrzeug auf den Parkplatz eines Möbelhaus. Der Mann konnte gerade noch das stark verrauchte Führerhaus verlassen, bevor große Flammen aus dem Motorraum schlugen.

Feuer breitet sich aus

Wie die Polizei Vorarlberg weiter berichtet, breitete sich das Feuer auf zwei umliegende Autos aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Frastanz konnten das Feuer löschen, bevor die Flammen auf das direkt angrenzende Kaufhaus übergriffen. Die Einsatzkräfte mussten das Möbelhaus und eine angrenzende Tankstelle evakuieren. Die L190 war für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Polizeihubschrauber unterstützt Einsatz

Die Feuerwehr Frastanz war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort, der Samariterbund Feldkirch rückte mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften aus und die Bundespolizei war mit neun Fahrzeugen und 23 Beamten im Einsatz. Zur Unterstützung war auch ein Polizeihubschrauber am Einsatz beteiligt. Auch das Landesstraßenbauamt war mit drei Fahrzeugen und acht Personen vor Ort.