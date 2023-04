Da hatten Pfrontener Grenzpolizisten den richtigen Riecher! Sie entdeckten am Samstag, 25. März, 14 Kilo Kokain, als sie das Auto zweier Menschen auf der A7 bei Betzigau kontrollierten, wie die Polizei erst jetzt berichtet.

Mit ihrem Auto waren die beiden auf der A7 in Richtung Süden unterwegs, als Beamte der Pfrontener Grenzpolizei sie auf Höhe der Gemeinde Betzigau für eine verdachtsunabhängige Kontrolle anhielten. Als die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe nahmen, wurden sie fündig. Sie stießen auf 14 Kokain-Päckchen mit einem Gewicht von jeweils rund einem Kilogramm - was insgesamt statte 14 Kilogramm Kokain machte.

Verdächtige müssen in Untersuchungshaft

Die Beamten nahmen daraufhin beide Fahrzeuginsassen vorläufig fest. Am nächsten Tag mussten sie zum Ermittlungsrichter, der Untersuchungshaft für die beiden anordnete. Die Ermittlungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Südbayern unter Federführung der Staatsanwaltschaft Kempten dauern an.

In der GER Südbayern arbeiten Fahnder des Zollfahndungsamts München und des Bayerischen Landeskriminalamtes zusammen, um schwere und organisierte internationale Drogenkriminalität zu bekämpfen. Durch die gemeinsamen Ermittlungen von Zollfahndungs- und Polizeibeamten sollen die unterschiedlichen Befugnisse und Ressourcen zu einer effektiven Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität gebündelt werden.

Immer wieder größere Drogenfunde auf der A7

Die A7, die einmal durch die komplette Bundesrepublik führt und Deutschland mit dem Süden verbindet, scheint bei Drogenschmuggler eine beliebte Strecke zu sein. Immer wieder stößt die Polizei dort auf Schmuggler, die zum Teil größere Mengen an Betäubungsmitteln transportieren. Erst wenige Tage vor diesem Vorfall, hatten Pfrontener Grenzpolizisten 18 Kilogramm Kokain am Grenztunnel Füssen sichergestellt. Die Beamten stießen auf die Drogen, nachdem sie ein Fahrzeug, das ebenfalls Richtung Süden unterwegs war, angehalten hatten. Die Kokain-Päckchen waren in einem Geheimfach im Kofferraum versteckt.