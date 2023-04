Gleich mehrere Graffiti-Schmierereien haben die Polizei in Bad Wurzach in den vergangenen Wochen auf Trab gehalten. Nun konnten die Beamten einen jungen Mann ermitteln. Dieser habe die Taten bereits zugegeben, meldet die Polizei.

Seit Ende März hatte der 19-jährige Mann immer wieder Symbole und beleidigende Aussagen am Skateplatz in Bad Wurzach und in der Unterführung der Achbergstraße aufgesprüht. Mitte April waren dann auch Graffiti-Schmierereien an den Wänden und Türen einer Schule und auf einem am Lehrerparkplatz abgestellten Auto aufgetaucht.

Täter gibt Graffiti-Schmierereien zu

Nachdem die Ermittlungen der Polizei zunächst ohne Erfolg geblieben waren, brachte nun eine Beschwerde über eine Ruhestörung den erhofften Erfolg. Nachbarn des 19-Jährigen hatten sich am Montag über Lärm aus der Wohnung beschwert. Vor Ort entdeckten Polizeibeamte dann mehrere Farb-Spraydosen. Auf Nachfrage gab der junge Mann zu, dass er für die Taten verantwortlich sei.