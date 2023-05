Am Donnerstag haben mehrere Jugendliche eine Mauer am Schloss Nymphenburg mit Farbe besprüht. Ein Passant hatte um kurz nach Mitternacht eine verdächtige Gruppe gemeldet. Wenig später fand die Polizei an der Mauer ein großflächiges Graffiti

Nach einer kurzen Verfolgung und Fahndung konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei 19- und einen 21-Jährigen. Die Polizisten fanden Spraydosen bei den jungen Männern.

Mehrere Meter langer Schriftzug

Die Männer sollen einen mehrere Meter langen Schriftzug an der Mauer entlang eines Fahrradweges angebracht haben. Das Graffiti soll laut Polizei einen Bezug zu einer Münchner Fußballmannschaft haben. Die Polizei brachte die mutmaßlichen Sprayer auf die Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer wieder entlassen. Die Abteilung für Sachbeschädigung der Kripo München übernimmt die weiteren Ermittlungen in dem Fall.