In Dornbirn (Vorarlberg) ist ein Gleitschirmpilot am Sonntag bei einem Absturz verletzt worden. Kurz nach dem Start hatte der Schirm an Aufwind verloren, woraufhin der 39-Jährige Mann zehn Meter in die Tiefe stürzte.

Nach Angaben der Polizei Vorarlberg war der 39-jährige Paragleiter gegen 17:45 Uhr mit seinem Gleitschirm in Schuttannen in Hohenems gestartet. Kurz nach dem Start hat eine Windböe den Schirm wohl erwischt, dadurch verlor der Gleitschirm Aufwind und der Pilot stürzte 10 Meter senkrecht in die Tiefe.

Mit beiden Füßen auf Boden aufgeprallt

Der 39-Jährige kam mit beiden Füßen auf den Boden auf. Bei dem Aufprall brach sich der Mann das linke Sprunggelenk. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus Dornbirn.