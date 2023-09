Unbekannte haben in Neu-Ulm Gitterboxen und Paletten gestohlen. Der Schaden liegt bei über 10.000 Euro.

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in Neu-Ulm mehrere Gitterboxen und Europaletten gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Außenlager einer Logistikfirma in der Böttgerstraße verschafft und dann die Boxen und Paletten abtransportiert. Laut der Polizei liegt der Schaden bei über 10.000 Euro.

Diebstahl in Neu-Ulm: Polizei sucht Zeugen

Für den Abtransport haben die Täter vermutlich einen LKW benutzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auf dem Gelände gemacht haben, sollen sich bei der Polizei in Neu-Ulm melden. Die Telefonnummer lautet 0731/8013-0.