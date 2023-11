In Itter wurde ein Mann (36) tot in einer Wohnung gefunden. Da die Leiche Spuren massiver Gewalteinwirkung am Hals aufwies, geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus - und sucht den Täter.

Am Abend von Halloween (Dienstag, 31. Oktober 2023) wurde gegen 18:30 Uhr in einer Wohnung im Ortsgebiet von Itter (Tirol), die Leiche eines 36-jährigen Österreichers gefunden. Das teilte die Polizei mit.

Ermittler: Mann wurde Opfer von Gewaltverbrechen

Den Beamten zufolge wies der Leichnam deutliche Spuren einer Gewalteinwirkung am Hals auf. Daher gehen die Ermittler nach derzeitigem Stand und nach Einbeziehung eines Rechtsmediziners am Tatort, davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Obduktion: Massive Gewalteinwirkung mit scharfkantigem Gegenstand

Die Leiche des 36-Jährigen Österreichers wurde zudem bereits obduziert. Die Obduktion am Institut für gerichtliche Medizin der Universität Innsbruck bekräftigte den Verdacht der Ermittler: Als Todesursache wird " eine massive Gewalteinwirkung mittels eines scharfkantigen Gegenstandes gegen den Halsbereich" angegeben.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen und Hinweise

Aktuell führt das Landeskriminalamt Tirol umfangreiche Ermittlungen und Befragungen durch. Auch die Tatortarbeit, Spurenauswertungen und Umfelderhebungen dauern noch an. Die Polizei sucht jedoch weitere Zeugen und Hinweise und bittet: Sollten im Bereich Itter in den vergangen Tagen ungewöhnliche Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht worden sein, wird gebeten, diese umgehend an den Journaldienst des LKA Tirol unter der Telefonnummer 059133/703333 bzw. an eine Polizeidienststelle zu melden.